В Алматы на двое суток ограничат движение на одном из центральных проспектов

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В связи с проведением работ по укладке асфальтобетонного покрытия, с 23:00 часов 7 июля до 6:00 часов 9 июля, в дневное и ночное время будет полностью ограничено движение по южной стороне проспекта Абая, от улицы Тлендиева до улицы Розыбакиева, в восточном направлении, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП Алматы.

В полиции отметили, что объезд будет осуществляться по улицам Утеген батыра, Сатпаева и проспекту Толе би.

«Во избежание заторных и аварийных ситуаций, Департамент полиции города Алматы просит Вас заблаговременно корректировать свой маршрут движения и строго соблюдать требования Правил дорожного движения», - говорится в сообщении ДП Алматы.