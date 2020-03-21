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В Алматы на 64% сократился пассажиропоток в автобусах и на 70% - в метро

21 Марта 2020 14:25
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В Алматы на 64% сократился пассажиропоток в автобусах и на 70% - в метро

АЛМАТЫ. КАЗИНФОМ – В Алматы наблюдается сокращение пассажиропотока в общественном транспорте, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Общественный транспорт, а именно городские маршруты и метрополитен, работают в штатном режиме. За последнюю неделю наблюдается снижение пассажиропотока на 64%. Однако для свободного передвижения горожан автобусы продолжают работать в штатном режиме, с плановым выходом 95%», - сказал в ходе онлайн-брифинга руководитель управления городской мобильности Сагындык Телебаев.

Он напомним, что работа междугородних и пригородных маршрутов временно приостановлена. Для дезинфекции салона автобусов привлечены две компании. Они занимаются дезинфекцией салонов в ночное время во всех автопарках. Днем на конечных остановках действуют мобильные посты санитарной обработки, которые также обрабатывают салон каждого автобуса.

По метрополитену пассажиропоток сократился на 70%, но он также продолжает работать в штатном режиме. На конечных депо вагоны полностью обрабатываются.


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Ключевые слова: Алматы, Транспорт, Коронавирус,
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Автор:

Данияр Дауталиев

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