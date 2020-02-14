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В Алматы мужчина грабил микрокредитные организации

14 Февраля 2020 11:25
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В Алматы мужчина грабил микрокредитные организации

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы серийный грабитель совершал налеты на микрокредитные организации. Сейчас он задержан стражами порядка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Речь идет о 25-летнем мужчине, которому следствием инкриминируется 6 преступных фактов. В частности, одно разбойное нападение и пять грабежей на микрокредитные организации, расположенные в Бостандыкском и Турксибском районах города. Последний налет он совершил, вооружившись ножом.

«Средь бела дня он зашел в офис организации и, убедившись в том, что кроме кассира в помещении никого не было, путем угрозы завладел деньгами в сумме 125 тысяч 500 тенге. Подозреваемого задержали вследствие оперативных мероприятий. Кстати, его личность была установлена почти сразу же. Сейчас гр. К. задержан и находится под стражей», – сообщил начальник управления криминальной полиции ДП Алматы Жанболат Зиадин.

На данном этапе расследования установлено, что злоумышленник причастен к грабежам в отношении работников других микрокредитных организаций: три из них имели место в Бостандыкском районе, еще два – в Турксибском. Работа по проверке его причастности к другим нераскрытым преступлениям продолжается.


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Ключевые слова: Алматы, Борьба с преступностью,
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Автор:

Данияр Дауталиев

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