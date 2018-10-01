В Алматы мошенники брали в кредит телефоны через поддельные документы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Полиция Алматы просит общественность опознать личность серийных мошенников, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДВД города.

Департаментом внутренних дел Алматы расследуется ряд уголовных дел, зарегистрированных по фактам мошенничеств, имевших место на территории Медеуского и Бостандыкского районов города.

«Злоумышленники путем подделывания удостоверений личностей граждан, незаконно получали товарные кредиты на мобильные телефоны. Затем эти мобильные устройства перепродавали третьим лицам. В этой связи призываем всех, кто опознал их, владеет информацией об их местонахождении, а также пострадал от их преступных действий обращаться по телефонам: 8-702-488-25-43, 8-705-111-11-93, 254-49-82 или 102», - сообщил заместитель начальника управления дознания ДВД города Алматы Олжас Шарипов.







