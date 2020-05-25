В Алматы могут штрафовать за появление без маски

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы могут применять штрафы и другие наказания за то, что люди не носят защитные маски, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я хочу сказать, что масочный режим сегодня в полной мере введен по всему городу Алматы он очень важен с точки зрения ограничения количества заражения, его стабилизации. Поэтому сегодня мы дали соответствующие поручения всем сотрудникам районных акиматов, департаменту полиции, и они со вчерашнего дня очень активно эту работу выполняют, порядка 400 случаев, когда были сделаны замечания», - сказал в ходе онлайн-брифинга первый заместитель акима города Алматы Ерлан Кожагапанов.

Он отметил, что пока власти ограничиваются только этой мерой.

«В ближайшее время, исходя из складывающейся эпидемиологической ситуации, мы будем применять уже другие меры административного взыскания: штрафы и другие меры наказания», - отметил замакима.



