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В Алматы многодетным матерям раздали маски

Автор:  
Данияр Дауталиев
21 Августа 2020, 16:50
В Алматы многодетным матерям раздали маски

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Более 16 тысяч масок в Алматы вручили партийцы «Nur Otan» многодетным матерям, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодня в рамках оказания поддержки гражданам в период пандемии Алматинский городской филиал партии «Nur Otan» раздал 16 тысяч медицинских масок для многодетных матерей в 8 районах центра «Бақытты отбасы» города Алматы.

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Средства защиты получили триста сотрудниц центров «Бақытты отбасы».

«Акция поможет донести до населения, что карантин не завершен и пренебрегать безопасностью не стоит. Несоблюдение мер предосторожности может нанести вред здоровью вам и вашим близким. Напоминаем, что необходимо следовать советам специалистов и беречь себя», - рассказал партиец Мади Ахметов.

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Напомним, что в период пандемии огромное число членов партии оказывают безвозмездную помощь малообеспеченным семьям, ветеранам, людям с ограниченными возможностями, благотворительным организациям и так далее. Кроме того, предоставляют бесплатные обеды, продукты питания, медицинские изделия, лекарства, средства индивидуальной защиты.

Стоит отметить, что акция была проведена со всеми мерами безопасности.


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