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В Алматы международные эксперты обсудили вопросы преодоления современных вызовов

Редактор:  
Артем Волков
16 Июня 2023, 10:18
В Алматы международные эксперты обсудили вопросы преодоления современных вызовов

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы состоялся региональный форум САМСА (Центральная Азия - Монголия - Кавказ - Афганистан), в работе которого приняли участие представители 10 стран, обсудившие актуальные вопросы международной повестки дня и путей развития сотрудничества на региональном и глобальном уровнях, передает МИА «Казинформ».

Организаторами мероприятия выступили известный аналитический центр США - Институт Центральной Азии и Кавказа и американский Фонд имени Дональда Рамсфельда.

С основным докладом на форуме выступил депутат Сената Парламента РК Аскар Шакиров.

Участники мероприятия были ознакомлены с масштабной программой политической модернизации страны Президента Касым-Жомарта Токаева, нацеленной на построение Нового Справедливого Казахстана. В контексте преодоления турбулентной геополитической ситуации в мире была подчеркнута важность развития взаимосвязанности как ключевого фактора устойчивого развития страны и региона Центральной Азии.

Сенатор рассказал об усилиях РК по развитию Срединного коридора (Транскаспийского транспортного маршрута), Международного транспортного коридора «Север-Юг», китайского мегапроекта «Один пояс. Один путь», которые должны значительно расширить возможности интермодальных коммуникаций и торговые потоки на международные рынки сбыта.

Была отмечена важность расширения многопланового сотрудничества государств Центральной Азии перед лицом новых вызовов, стоящих перед регионом. Имеющемуся существенному потенциалу многостороннего взаимодействия будет способствовать работа Межпарламентского форума стран региона, как постоянно действующей диалоговой площадки по обсуждению стратегических направлений устойчивого развития Центральной Азии.

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Казахстанский парламентарий заявил о том, что Казахстан придает важное значение развитию стратегического партнерства с США, в том числе на парламентском треке, с целью обмена передовой практикой и изучения опыта законотворческой деятельности.

Участники форума были единодушны в мнении о необходимости проведения встреч и обмена мнениями, которые в данном формате уже проводились в Азербайджане и Узбекистане.


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