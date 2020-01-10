В Алматы мажилисмены посетили центр «Бақытты отбасы»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы заместитель председателя Мажилиса Парламента РК Гульмира Исимбаева и депутат Мажилиса Парламента РК, член фракции партии «Nur Otan» Серик Кусаинов ознакомились с работой центра «Бақытты отбасы», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу нижней палаты Парламента РК.

В мероприятии приняли участие около 40 многодетных матерей из разных районов города.

В ходе встречи были заслушаны проблемы многодетных матерей на различные темы. Большинство вопросов касалось получения адресной социальной помощи, на что были даны подробные разъяснения Вице-спикером Мажилиса Гульмирой Исимбаевой. Кроме того, многодетные матери получили ответы на вопросы жилья, регистрации по месту жительства, ипотечного кредитования и т.д.





Руководитель центра Зульфия Байсакова рассказала мажилисменам о социальной поддержке центра для многодетных и малообеспеченных семей. Здесь специалисты проводят курсы по освоению новых специальностей и консультируют матерей по психологическим, правовым вопросам.

Также на встрече участвовали первый заместитель председателя Алматинского городского филиала партии «Nur Otan» Станислав Канкуров, председатель Медеуского районного филиала партии «Nur Otan», аким района Султанбек Макежанов, руководитель управления благосостояния г. Алматы Рахат Шимашева.



