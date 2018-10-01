Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Астана: 9 °С
Алматы: 12 °С
USD 367.20 EUR 422.21
RUB 5.54 CNY 53.47
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В Алматы легковушку придавило снесенным бетономешалкой столбом

4 Октября 2018 20:06 138
Поделиться:
В Алматы легковушку придавило снесенным бетономешалкой столбом

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы бетономешалка снесла столб уличного освещения, который впоследствии упал на легковой автомобиль, передает корреспондент МИА «Казинформ» с места происшествия.

Новости по теме

Врачи рассказали о состоянии двух девушек, сбитых в Алматы
Задержан водитель, сбивший двух девушек в Алматы Тяжелая железобетонная опора раздавила авто в Кызылорде

ДТП произошло на пересечении проспекта Сейфуллина и улицы Тобаякова. Со слов водителя бетономешалки, он следовал по проспекту Сейфуллина в южном направлении, внезапно перед светофором, перед ним резко перестроилась автомашина, которая начала притормаживать. Чтобы избежать столкновения водитель бетономешалки вывернул руль вправо, и врезался в столб уличного освещения.

После того, как водитель бетономешалки стал сдавать назад, столб начал крениться и упал на, стоявший на светофоре автомобиль Hyundai, придавив легковушку. Помимо этого, проводами было повреждено еще два автомобиля.

Прибывшие на место происшествия медики осмотрели водителя Hyundai, который отказался от госпитализации. Других пострадавших нет.    


В Алматы легковушку придавило снесенным бетономешалкой столбом
В Алматы легковушку придавило снесенным бетономешалкой столбом

 

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Алматы, ДТП, Происшествия,
Поделиться:

Автор:

Данияр Дауталиев

Загрузка...
...
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Архив