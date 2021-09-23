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    13:15, 23 Сентябрь 2021 | GMT +6

    В Алматы лечение от коронавируса получают более 2,2 тысячи человек

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В управлении общественного здоровья Алматы рассказали о ситуации с коронавирусом и темпах вакцинации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    За 22 сентября зарегистрировано 549 случаев коронавирусной инфекции (местные), из них 508 случаев с симптомами и 41 без симптомов.

    «Выписаны 265, поступили 208. Итого в инфекционных стационарах (5 230 коек) находятся 2 263 человек (102 детей). В отделениях реанимации и интенсивной терапии всего – 231. На ИВЛ – 48, на неинвазивной ИВЛ – 95, High flow занято – 66 аппаратов», - сообщили в УОЗ Алматы.

    На сегодняшний день на дому под наблюдением мобильных бригад ПМСП и Телемедицинского центра находятся 5 085 пациентов, с симптомами – 4 944 с легкой и средней степенью, без симптомов – 141.

    За прошедшие сутки вакцинированы первым компонентом 2 257 человек, вторым компонентом – 3 856 человек.

    На 22 сентября вакцинированы первым компонентом 935 935 человек, вторым компонентом - 831 095 человек.

    Из общего количества привитых, лица старше 60-ти лет составляют 117 106 человек.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Алматы
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