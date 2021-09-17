В Алматы количество прописанных и проживающих имеет большую разницу – депутат о важности переписи

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Депутат маслихата Алматы рассказала, для чего проводится перепись населения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Город Алматы является лидером по онлайн-переписи населения в стране. По словам депутата маслихата города Алтынай Кобеевой, эта перепись беспрецедентна по своей технологичности.

По ее словам, проведение переписи населения необходимо как для государства, так и для населения.

«Для государства перепись нужна, чтобы максимально учесть информацию для разработки государственных программ, которые направлены на улучшение жизни населения, планирование расходной части бюджета и самое главное - развитие экономики. Для самих казахстанцев - это понимание экономической ситуации в стране. Благодаря участию в переписи можно внести свой вклад в разработку перспективных социальных программ», - говорит А. Кобеева.

Депутат считает, что система статистического наблюдения за населением должна быть непрерывна - это один из признаков цивилизованного государства. Поэтому суждение о том, что для подведения итогов достаточно фиксации количества людей по ИИН, ошибочно.

«Пройдя перепись населения, увидела вопросы, которые не отражаются ни в одной базе данных. К примеру, в переписном листе спрашивают о состоянии здоровья, к примеру, уточняется имеются ли трудности со зрением, со слухом, при ходьбе, с памятью или с концентрацией внимания. Причем вопрос не стоит о наличии инвалидности, а именно о трудностях. Полученная информация позволит архитекторам при планировании учитывать нужды маломобильных групп населения. Также спрашивают о влиянии пандемии на уровень доходов. Данная информация позволяет получить обратную связь по ситуации с эпидемией. Это своего рода анализ и оценка потребностей», - отмечает А. Кобеева.

Еще одно важное значение переписи, по мнению депутата, состоит в помощи в корректировке бюджета по планированию государственных услуг.

«В городе Алматы количество прописанных и проживающих имеет большую разницу, значит, необходимо планировать количество социальных объектов - детских садов, школ, больниц, поликлиник, а также число специалистов - врачей и педагогов, учитывая реальное число живущих в городе людей», - продолжила А. Кобеева.

Поэтому населению Алматы не стоит бояться переписной компании. Напротив, нужно понимать, что перепись населения — это международная практика.

«Исходя из новых требований по совершенствованию бюджетной политики «подушевого финансирования» различных социальных объектов и программ, значение точного учета жителей, миграционных тенденций позволяет более объективно планировать и учитывать решение многих социально-экономических задач, нагрузку на социальные объекты. Не нужно опасаться переписи, она не занимает много времени, из своего опыта скажу, что я затратила на ответы не больше 20 минут», - сообщила Алтынай Кобеева.