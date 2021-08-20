+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 29 °С
Алматы: 28 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В Алматы изменится схема движения троллейбусных маршрутов

20 Августа 2021 10:39
Поделиться:
В Алматы изменится схема движения троллейбусных маршрутов

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы временно изменят схему движения троллейбусных маршрутов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Здание сносят в центре столицы: что построят на месте сноса
Семь автоматических систем фиксируют нарушения на дорогах в Петропавловске Землетрясение произошло в 96 км от Алматы Задержан заведующий поликлиникой города Алматы

«В связи с производством работ по строительству станции метро «Достык» метрополитена Алматы с 23-00 часов 20 августа по 1 сентября вносятся изменения в схему маршрутов троллейбусов №6 и №25», - сообщили в управлении городской мобильности Алматы.

Движение троллейбусов маршрута №6 будет осуществляться по улице Шаляпина в западном направлении, по улице Саина - в северном направлении, по улице Жубанова - в западном направлении, по улице Момышулы - в северном направлении и далее по маршруту.

Движение троллейбусов маршрута №25 будет осуществляться по проспекту Абая в западном направлении, по улице Саина - в северном направлении, по улице Жубанова - в западном направлении, по улице Момышулы - в северном направлении до улицы Кабдолова и далее по маршруту.


Подписывайтесь на наш канал:

#Алматы   #Транспорт   #Общество  
Поделиться:

Автор:

Данияр Дауталиев

Новости по теме
Здание сносят в центре столицы: что построят на месте сноса
Семь автоматических систем фиксируют нарушения на дорогах в Петропавловске
Землетрясение произошло в 96 км от Алматы
Задержан заведующий поликлиникой города Алматы
Популярное
1 Задержан заведующий поликлиникой города Алматы
2 Одну из крупных улиц перекроют в Алматы
3 МОН РК планирует повышать квалификацию учителей один раз в два или три года
4 Сезон региональных сельскохозяйственных ярмарок открывается в Нур-Султане
5 Спецоперация по задержанию серийных домушников прошла в Алматы
6 Педагогов на работу теперь будут принимать через конкурс в электронном формате – Асхат Аймагамбетов
Читайте также
Коронавирус: почти все регионы Казахстана остаются в «красной зоне»
Землетрясение произошло в 96 км от Алматы
Задержан заведующий поликлиникой города Алматы
Одну из крупных улиц перекроют в Алматы
МОН РК планирует повышать квалификацию учителей один раз в два или три года
Сезон региональных сельскохозяйственных ярмарок открывается в Нур-Султане
Спецоперация по задержанию серийных домушников прошла в Алматы
Педагогов на работу теперь будут принимать через конкурс в электронном формате – Асхат Аймагамбетов
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Индира Марат
Индира Марат
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив