В Алматы изменится схема движения троллейбусных маршрутов

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы временно изменят схему движения троллейбусных маршрутов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В связи с производством работ по строительству станции метро «Достык» метрополитена Алматы с 23-00 часов 20 августа по 1 сентября вносятся изменения в схему маршрутов троллейбусов №6 и №25», - сообщили в управлении городской мобильности Алматы.

Движение троллейбусов маршрута №6 будет осуществляться по улице Шаляпина в западном направлении, по улице Саина - в северном направлении, по улице Жубанова - в западном направлении, по улице Момышулы - в северном направлении и далее по маршруту.

Движение троллейбусов маршрута №25 будет осуществляться по проспекту Абая в западном направлении, по улице Саина - в северном направлении, по улице Жубанова - в западном направлении, по улице Момышулы - в северном направлении до улицы Кабдолова и далее по маршруту.