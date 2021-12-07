В Алматы издана виниловая пластинка Батырхана Шукенова «Отан Ана»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Фонд имени Батырхана Шукенова и Фонд Булата Утемуратова сообщили о выпуске лимитированного издания виниловой пластинки альбома «Отан Ана» Батырхана Шукенова, передает МИА «Казинформ».

Альбом «Отан Ана» был впервые презентован 26 октября 2002 года в городе Алматы. За прошедшие 19 лет музыка и песни культового альбома не потеряли своей ценности и актуальности.

Рассказывая о своём первом казахском сольном альбоме Батыр говорил: «Диски сейчас очень трудно продаются, потому что все ушло в Интернет. Мы все-таки не ставили коммерческую задачу. Первоначально – музыка, потом – все остальное. Альбом «Отан Ана», созданный вместе с Куатом Шильдебаевым, – это посвящение родине. Мы писали его полтора года, каждая песня нами прожита. Это не плакатный патриотизм, говорить об этом надо очень трепетно, не крича. Под заглавную песню «Отан Ана» укладывают детей спать, она звучит, как колыбельная. Значит нам удалось передать что-то очень важное. Когда я пел эту песню, сыну в тот момент было несколько месяцев. Я подошел к микрофону, естественно, думал только о нем, и, видимо, эти чувства наполнили песню».

В еще одном из интервью Батыра спросили об одноименной песне из культового альбома «Отан Ана»:

«Помимо текста, в песне очень глубокий музыкальный подтекст. Как вы подбирали эту «палитру«?»

В ответ Батыр рассказал историю создания музыки к песне:

«В аранжировке, в самом начале песни звучат дауылпазы – огромные барабаны, издающие архаический звук, который призывал воинов для защиты своей земли. Как мне пришел этот звук, я точно не могу сказать. Это было где-то в подсознании. Мы с Куатом искали звуки этих барабанов несколько дней, прослушивая огромное количество звуковых библиотек. Очень долго спорили. Когда мы, наконец, нашли те самые барабаны, как только появился первый «рисунок« и первые такты ударных, Куат начал играть партию скрипок, и его уже нельзя было оторвать от инструмента. Мы неделю не выходили из студии, нас просто захватил этот мощный поток энергии – и появилась эта песня. Нам помогала красивая, мудрая, неведомой силы энергия! Это важный момент: каким образом нужно быть готовым к творчеству; понимать, для чего и для кого».

«Я думаю, что народная музыка — это основная внутренняя база человека, его платформа. И даже тогда, когда начались наши первые эксперименты в «А-студио«, мне в Москве музыканты говорили, что в моем голосе и в манере исполнения чувствуются народные мелизмы. Честно говоря, поначалу для меня это было непонятно. Но когда мы с Куатом Шильдебаевым стали работать над казахским альбомом, вот тогда произошло полное погружение в изучение народной музыки» - отмечал Батыр аутентичность звучания альбома .

Для создания дизайна пластинки Фонд Батырхана Шукенова и Фонд Булата Утемуратова провели конкурс среди художниц и дизайнеров, в котором выиграл дизайн-концепт Алматинской графической дизайнерки, Гульданы Тауасар . Сама Гульдана описывает свой процесс работы следующим образом:

«Я очень долго слушала этот альбом и вне конкурса в том числе. Я считала и считаю, что песни Батыра и его голос у многих сильно ассоциируется с чем-то ностальгическим. Ностальгия по старым временам, по старой Алмате, слушаешь и перед глазами всплывают воспоминания. У каждого свои. Поэтому фокус был на том, чтобы сделать обложку теплой, винтажной, ностальгической». Для дизайна пластинки были использованы фотографии Николая Постникова со съёмок клипа Батыра из Устюрта. На обложку Гульдана расположила кадр, где Батыр держит камень с петроглифами поскольку считает, что - «Это фото передает то, с какой бережностью и любовью Батыр относится к своей родине».

Сам же Николай Постников , который снимал закулисье творчества Батыра отзывался о его работе так:

«Та национальная музыка, которой занимается Батыр, на порядок выше того, что происходит сегодня в музыкальной индустрии».

Для Фонда Булата Утемуратова важна образовательная составляющая совместных проектов. По мнению директора фонда Марата Айтмагамбетова переиздание альбома на виниле поднимет стандарт качества современной музыки: «Мы видим, творчество Батыра оказывает огромное влияние на новое поколение исполнителей и слушателей – им вдохновляются, на него равняются. Хочется, чтобы мысли и слова Батыра о родине, отношениях, любви продолжали жить, были доступны людям. Возможно, пластинка станет первым знакомством с альбомом «Отан Ана» для молодых людей. Тем приятнее, что они сразу услышат знаменитые композиции в превосходном качестве».

Пластинка выпущена ограниченным тиражом в 100 штук.Напомним, выдающийся певец и композитор Батырхан Шукенов родился 18 мая 1962 года. Скончался 28 апреля 2015 года. Новость о смерти потрясла всю страну и многомиллионную армию поклонников.

Именные марки с изображением Батырхана Шукенова были выпущены в Алматы в ноябре 2020 года.















