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В Алматы из-за карантина отменили выходные ярмарки
21 Марта 2020 12:31
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В городе Алматы из-за карантина отменили выходные ярмарки, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«Уважаемые жители города Алматы, информируем вас, что в целях обеспечения безопасности населения деятельность ярмарок выходного дня в период карантина приостановлена», - сообщили в акимате.
На сегодня в стране подтверждены 52 случая регистрации коронавируса, из них в Алматы – 22 случая, Нур-Султане – 28 случаев, городе Караганда - два случая.
В Алматы выявлено 10 очагов COVID-19. Все зоны взяты под контроль.
Напомним, режим карантина введен в Нур-Султане и Алматы с 19 марта.
Ключевые слова: Алматы, Акимат, Коронавирус,
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