В Алматы из-за карантина отменили выходные ярмарки

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В городе Алматы из-за карантина отменили выходные ярмарки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Уважаемые жители города Алматы, информируем вас, что в целях обеспечения безопасности населения деятельность ярмарок выходного дня в период карантина приостановлена», - сообщили в акимате.

На сегодня в стране подтверждены 52 случая регистрации коронавируса, из них в Алматы – 22 случая, Нур-Султане – 28 случаев, городе Караганда - два случая.

В Алматы выявлено 10 очагов COVID-19. Все зоны взяты под контроль.

Напомним, режим карантина введен в Нур-Султане и Алматы с 19 марта.