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В Алматы из-за дождя  подтопило улицы и дворы

Автор:  
Данияр Дауталиев
15 Апреля 2020, 09:57
В Алматы из-за дождя  подтопило улицы и дворы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В ДЧС Алматы рассказали о паводковой обстановке в городе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В ночь с 14 на 15 апреля в результате обильных осадков в виде дождей на территории города зарегистрировано 5 случаев локальных подтоплений улиц и дворовых территорий частных жилых домов, в Алатауском (3 случая), Бостандыкском, Жетысуском районах», - отметили в ДЧС.

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Причиной подтоплений явилось засорение бытовыми отходами арычно–канальных сетей.

По мере поступления звонков от населения на все адреса были направлены сотрудники районных отделов по ЧС и районных акиматов с привлечением водооткачивающей техники и людей.

По прогнозам синоптиков, в Алматы начавшийся ночью дождь будет идти весь день.

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