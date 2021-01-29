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    15:39, 29 Январь 2021 | GMT +6

    В Алматы идет положительная  динамика по снижению заболеваемости коронавирусом - Жандарбек Бекшин

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы, главный государственный санитарный врач Жандарбек Бекшин в прямом эфире телеканала Atameken Business рассказал об ограничительных мерах по предупреждению коронавирусной инфекции в городе Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По его словам, за прошедшие сутки в Алматы зафиксирована положительная динамика по снижению заболеваемости коронавирусной инфекцией.

    «В связи с тем, что город Алматы попал в «красную зону» были введены новые ограничения. При этом недельный показатель составил 54,2, когда норма 50 случаев на 100 тысяч населения. То есть, по заболеваемости индекс в городе превысил единицу. Однако за прошедшие сутки показатель заболеваемости составил 51 случай, тем самым идет снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией»,- рассказал Жандарбек Бекшин.

    Ранее главный санитарный врач города сообщил, что эпидемиологическая ситуация в Алматы остается напряженной. В городе ограничили деятельность ТРЦ, торговых домов и торговых сетей с 10:00 до 20:00 часов в будние дни. Также установлен запрет деятельности в субботние и воскресные дни.

    C 1 февраля запрещена работа кинотеатров в Алматы.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Алматы
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