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В Алматы и Павлодаре задержаны граждане Таджикистана с поддельными документами – КНБ

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
24 Февраля 2023, 10:06
В Алматы и Павлодаре задержаны граждане Таджикистана с поддельными документами – КНБ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – О задержании иностранных граждан с поддельными справками и печатями в паспортах сообщила пресс-служба КНБ РК, передает МИА «Казинформ».

Пограничная служба КНБ РК продолжает фиксировать факты использования иностранными гражданами поддельных документов.

22 февраля 2023 года в международном аэропорту г. Алматы и пункте пропуска «Шарбакты» Павлодарской области задержаны шесть граждан Республики Таджикистан.

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В ходе осуществления паспортного контроля у указанных граждан выявлены поддельные справки о разрешении временного пребывания на территории РК и паспорта с поддельными оттисками штампов Пограничной службы о пересечении границы.

В отношении данных граждан проводится разбирательство.


Фото: gov.kz





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