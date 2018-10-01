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В Алматы хозяева элитного жилья задолжали в бюджет 167 млн тенге
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В управлении государственных доходов по Медеускому району Алматы рассказали о налоговой задолженности владельцев элитного жилья, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как сообщили в управлении, несмотря на то, что срок уплаты налога на имущество и земельного налога за 2017 год истек 1 октября, хозяева элитных домов и квартир не спешат погасить задолженность. Дома и квартиры, по которым образовалась задолженность, расположены по проспекту Достык, улицам Кыз-жибек, Оспанова, Ондасынова, Горная, в микрорайонах Кок-тобе, Горный гигант.
«На сегодняшний день налоговая задолженность по элитным домам и квартирам составляет 167 млн тенге. К примеру, владелец одного из особняков, расположенного по проспекту Достык, стоимостью 185 млн тенге и площадью более 1 тыс квадратных метров, задолжал в бюджет 1,1 млн тенге. И такие примеры не единичны. Также в списке должников числятся лица, имеющие по несколько квартир», - подчеркивают в ведомстве.
По всем должникам готовятся налоговые приказы для последующей передачи судебным исполнителям, заявили управлении госдоходов. В свою очередь, судебными исполнителями в целях взыскания задолженности будут применены такие меры, как приостановление операций по банковским счетам, арест на имущество и ограничение на выезд за пределы страны.
Кроме того, в случае непогашения задолженности до конца текущей недели списки должников будут опубликованы в СМИ, так как налоговая задолженность физических лиц не является налоговой тайной. Необходимо отметить, что в списке имеются известные в Казахстане люди, подчеркнули в Медеуском УГД.
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