В Алматы хозяева более тысячи элитных домов и квартир задолжали в бюджет 247 млн тенге

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы хозяева более тысячи элитных домов и квартир задолжали в бюджет 247 миллионов тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Департамент государственных доходов.

«Несмотря на то, что срок уплаты налога на имущество и земельного налога за 2018 год истек 1 октября 2019 года хозяева элитных домов и квартир не спешат погасить задолженность. Так, по состоянию на 28.11.2019 года в Алматы хозяева 1028 элитных домов и квартир задолжали в бюджет 247 миллионов тенге», - сообщили в департаменте.

В связи с чем, с 3 декабря года ДГД Алматы совместно с департаментом полиции и региональной палатой частных судебных исполнителей (ЧСИ) начаты мероприятия, направленные на взыскание задолженности с физических лиц путем принятия ЧСИ мер по вынесенным постановлениям о возбуждении исполнительного производства, а именно планируется применять меры изъятие движимого или недвижимого имущества должника, находящегося у него либо у иных физических или юридических лиц.

Тем самым, департамент государственных доходов Алматы просит добровольно погасить имеющуюся налоговую задолженность по налогам на собственность, не дожидаясь принятия принудительных мер взыскания, что позволит сэкономить на уплате дополнительных расходов ЧСИ.

Вместе с тем, в ДГД напомнили о проводимой налоговой амнистии путем списания пени при условии уплаты физическим лицом основной суммы налога по налоговым обязательствам. Списание пени производится автоматически в течении трех рабочих дней после оплаты основного долга по налогам.

Срок действия проводимой налоговой амнистии истекает 31 декабря 2019 года.