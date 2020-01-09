В Алматы хотят установить требования по размещению социальных объектов в новых ЖК
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В акимате Алматы рассказали, что планируется установить требования по размещению в новых жилых комплексах объектов спорта, спортивных секций, библиотек или медицинских амбулаторий, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Мы предусмотрели норму, где нашими правилами хотели бы также утвердить в строящихся новых комплексах, сооружениях и на осваиваемых территориях не только социальное жилье и социальные объекты, а также объекты, которые горожане требуют», - сказал на брифинге заместитель акима Алматы Мухит Азирбаев.
К таким объектам замакима отнес объекты дошкольного или дополнительного образования.
«Сейчас мини-центры обычно там, где жилые комплексы строятся. Как правило, строятся детские сады, школы, это все у нас отработано. Мы видим, что в жилых комплексах есть мини-маркеты, небольшие объекты бытового обслуживания, но этого недостаточно», - сказал замакима.
Он отметил, что планируется установить требования по размещению в новых зданиях объектов спорта, спортивных секций, библиотек или медицинских амбулаторий.
Напомним, в акимате Алматы рассказали о новых возможностях развития города в связи с изменениями в Закон «Об особом статусе Алматы».
Фото: moigk.ru
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