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В Алматы хотят установить требования по размещению социальных объектов в новых ЖК

9 Января 2020 13:50
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В Алматы хотят установить требования по размещению социальных объектов в новых ЖК

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В акимате Алматы рассказали, что планируется установить требования по размещению в новых жилых комплексах объектов спорта, спортивных секций, библиотек или медицинских амбулаторий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Мы предусмотрели норму, где нашими правилами хотели бы также утвердить в строящихся новых комплексах, сооружениях и на осваиваемых территориях не только социальное жилье и социальные объекты, а также объекты, которые горожане требуют», - сказал на брифинге заместитель акима Алматы Мухит Азирбаев.

К таким объектам замакима отнес объекты дошкольного или дополнительного образования.

«Сейчас мини-центры обычно там, где жилые комплексы строятся. Как правило, строятся детские сады, школы, это все у нас отработано. Мы видим, что в жилых комплексах есть мини-маркеты, небольшие объекты бытового обслуживания, но этого недостаточно», - сказал замакима.

Он отметил, что планируется установить требования по размещению в новых зданиях объектов спорта, спортивных секций, библиотек или медицинских амбулаторий.

Напомним, в акимате Алматы рассказали о новых возможностях развития города в связи с изменениями в Закон «Об особом статусе Алматы».


Фото: moigk.ru
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Ключевые слова: Алматы, Жилье,
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Автор:

Данияр Дауталиев

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