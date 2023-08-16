В Алматы граждане Таджикистана похитили своего земляка и требовали выкуп

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Об исчезновении гражданина Таджикистана гражданина в полицию сообщил его земляк. По словам мужчины 13 августа его друг вышел на встречу и не вернулся, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

«Создана следственно-оперативная группа. Уголовное дело зарегистрировано по факту похищения человека (ст. 125 УК РК). В первую очередь был установлено, что гражданина М. похитили, далее мы установили, где его держат взаперти. Съемная квартира расположена в Медеуском районе мегаполиса. При содействии полицейского спецназа проведена спецоперация. Задержаны шестеро граждан Таджикистана, которые похитили своего соотечественника, с целью требования выкупа в размере 20 тысяч долларов США. Они его избивали, и весь это процесс снимали на видео, – информировал начальник управления по борьбе с организованной преступностью ДП города Алматы Жанат Нургалиев.

Подозреваемые взяты под стражу. Они водворены в ИВС.