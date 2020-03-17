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В Алматы госпитализированные с коронавирусом пациенты находятся в удовлетворительном состоянии
17 Марта 2020 14:43
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОМ – Алматинские медики отмечают у госпитализированных с коронавирусом удовлетворительное состояние, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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Об этом на брифинге сообщил руководитель управления общественного здоровья Алматы Тлеухан Абилдаев.
Все контактировавшие с ними лица помещены в карантин.
На сегодняшний день в стране подтверждены 27 случаев регистрации коронавируса, из них в Алматы – 11 случаев, Нур-Султане – 16 случаев.
Ключевые слова: Алматы, Акимат, Здравоохранение, Пневмония в Китае, Коронавирус,
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