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В Алматы госпитализированные с коронавирусом пациенты находятся в удовлетворительном состоянии

17 Марта 2020 14:43
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В Алматы госпитализированные с коронавирусом пациенты находятся в удовлетворительном состоянии

АЛМАТЫ. КАЗИНФОМ – Алматинские медики отмечают у госпитализированных с коронавирусом удовлетворительное состояние, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Об этом на брифинге сообщил руководитель управления общественного здоровья Алматы Тлеухан Абилдаев.

Все контактировавшие с ними лица помещены в карантин.

На сегодняшний день в стране подтверждены 27 случаев регистрации коронавируса, из них в Алматы – 11 случаев, Нур-Султане – 16 случаев.


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Ключевые слова: Алматы, Акимат, Здравоохранение, Пневмония в Китае, Коронавирус,
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Автор:

Данияр Дауталиев

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