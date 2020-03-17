В Алматы госпитализированные с коронавирусом пациенты находятся в удовлетворительном состоянии

АЛМАТЫ. КАЗИНФОМ – Алматинские медики отмечают у госпитализированных с коронавирусом удовлетворительное состояние, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Об этом на брифинге сообщил руководитель управления общественного здоровья Алматы Тлеухан Абилдаев.

Все контактировавшие с ними лица помещены в карантин.

На сегодняшний день в стране подтверждены 27 случаев регистрации коронавируса, из них в Алматы – 11 случаев, Нур-Султане – 16 случаев.