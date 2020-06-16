В Алматы горит цех на территории крупного торгового комплекса

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы горит цех на территории крупного торгово-развлекательного комплекса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Силы и средства выехали по 2-му номеру по адресу: Бостандыкский район, ул. Сатпаева, 90 - предварительно горит цех на территории ТРК «ADK», - сообщил алматинский департамент по чрезвычайным ситуациям на своей странице в Facebook.

Проводится эвакуация людей.

Видео происшествия появилось в соцсетях.