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В Алматы горит цех на территории крупного торгового комплекса
16 Июня 2020 19:06
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы горит цех на территории крупного торгово-развлекательного комплекса, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«Силы и средства выехали по 2-му номеру по адресу: Бостандыкский район, ул. Сатпаева, 90 - предварительно горит цех на территории ТРК «ADK», - сообщил алматинский департамент по чрезвычайным ситуациям на своей странице в Facebook.
Проводится эвакуация людей.
Видео происшествия появилось в соцсетях.
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