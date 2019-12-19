В Алматы ежегодно требуется не менее 200 новых автобусов

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы ежегодно требуется не менее 200 новых автобусов для общественного транспорта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

О этом заявил на пресс-конференции генеральный директор «АлматыЭлектроТранс» Гани Тажиев.

«Нам ежегодно требуется 200 новых автобусов, к тому, что имеется. Если, например, взяли и сказали, что автобусы должны 7 лет служить - но (в Алматы - прим.ред.), учитывая нашу горную местность и погодные условия, в районе 5 лет. Также по утрам регулярность рейсов небольшая, народ накапливается. В автобусе должно быть 120 человек, а садится 150, тоже нагрузка идет, идет износ подвижной единицы. В Алматы, я считаю, где-то 5 лет автобусы ездят», - сказал Гани Тажиев.

Кроме того, он рассказал, что на следующий год предприятие запросило выделить из бюджета средства на 300 автобусов, затем их количество снизили до 200.

«На сегодняшний день мы готовим финансово-экономическое обоснование на 120 автобусов. Из них 100 автобусов 12-метровые, 20 автобусов на горные маршруты. Вообще нам 300 автобусов на следующий год необходимо. Маршруты увеличиваются, народ просит», - сообщил спикер.

Всего в Алматы насчитывается более 10 автопарков.