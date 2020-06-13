В Алматы ежедневно обрабатывается около 7,5 тысячи подъездов и 1,5 тысячи дворов

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев призвал горожан помочь в борьбе с распространением коронавируса своим ответственным поведением, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Аким написал в Instagram , что город делает все возможное, чтобы сдержать распространение коронавируса.

«Одной из профилактических мер является дезинфекция общественных пространств. Обрабатываются улицы, территории объектов торговли и услуг, медучреждений, тротуары и всё, что может представлять угрозу инфицирования», - отметил аким.

По его словам,ежедневно обрабатывается порядка 7,5 тысячи подъездов и 1,5 тысячи дворов, в том числе детских игровых и спортивных площадок. Расходуется 75,4 тыс. литров раствора.

«Эта работа проводится вручную, силами 450 работников дезинфекционных компаний. Такие простые ребята, как Болат Оспанов, помогают в борьбе с распространением COVID-19. Давайте и мы поможем — своим ответственным поведением», - добавил аким.