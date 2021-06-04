В Алматы единовременно включат государственный гимн во всех парках и ТРЦ

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Алматинцы услышат государственный гимн во всех парках, ТРЦ и общественных пространствах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

4 июня в Казахстане отмечается День государственных символов. В этот день по инициативе акимата Алматы в 13:00 часов состоится флешмоб по включению и исполнению государственного гимна. Жителей и гостей мегаполиса призывают присоединиться к данной акции и исполнить гимн, соблюдая все правила поведения при звучании гимна.

Так, алматинцы смогут услышать государственный гимн на территории парков и скверов, пешеходных улиц, станций и вагонов метро, ТРЦ, высокогорного комплекса «Медеу» и курорта «Шымбулак», а также в парке «Кок-Тобе».

Цель проводимой акции - воспитание патриотизма, любви к своей Родине, формирование уважения к государственным символам страны, а также понимания их сущности и значения.

Напомним, при публичном исполнении государственного гимна присутствующие поют (выслушивают) стоя, при этом граждане Республики Казахстан прикладывают правую руку к сердцу. Государственный гимн исполняется на государственном языке в точном соответствии с утвержденным текстом и музыкальной редакцией.



