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    11:05, 04 Июнь 2021 | GMT +6

    В Алматы единовременно включат государственный гимн во всех парках и ТРЦ

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Алматинцы услышат государственный гимн во всех парках, ТРЦ и общественных пространствах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    4 июня в Казахстане отмечается День государственных символов. В этот день по инициативе акимата Алматы в 13:00 часов состоится флешмоб по включению и исполнению государственного гимна. Жителей и гостей мегаполиса призывают присоединиться к данной акции и исполнить гимн, соблюдая все правила поведения при звучании гимна.

    Так, алматинцы смогут услышать государственный гимн на территории парков и скверов, пешеходных улиц, станций и вагонов метро, ТРЦ, высокогорного комплекса «Медеу» и курорта «Шымбулак», а также в парке «Кок-Тобе».

    Цель проводимой акции - воспитание патриотизма, любви к своей Родине, формирование уважения к государственным символам страны, а также понимания их сущности и значения.

    Напомним, при публичном исполнении государственного гимна присутствующие поют (выслушивают) стоя, при этом граждане Республики Казахстан прикладывают правую руку к сердцу. Государственный гимн исполняется на государственном языке в точном соответствии с утвержденным текстом и музыкальной редакцией.



    Теги:
    Государственные символы РК Общество Алматы
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