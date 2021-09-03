В Алматы чипируют 45 тысяч домашних животных

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы чипируют 45 000 домашних животных. Эту информацию в ходе брифинга Региональной службы коммуникаций озвучила руководитель отдела ветеринарии управления предпринимательства и инвестиций города Алматы Айгерим Жаксылык, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Наряду с чипированием будет проводиться ежегодная вакцинация собак и кошек против бешенства.

Спикер отметила, что микрочипы установят с целью профилактики проблемы бродячих животных. Основными причинами их появления на улицах по-прежнему остаются отпускание на самовыгул, утеря и выбрасывание на улицу. Наличие чипа у найденного животного позволит вернуть его домой или привлечь хозяина к ответственности.

Кроме того, все данные о домашних животных алматинцев внесут в Единую базу идентификации собак и кошек PetControl.

Будет продолжена реализация государственная программа стерилизации и кастрации домашних собак и кошек. До 2024 года в Алматы эту процедуру пройдут 28 000 животных.

«Программа направлена на гуманное регулирование численности бездомных домашних питомцев. Так как именно приплод от домашних животных ежегодно пополняет популяцию бродячих животных. Программа стерилизации и кастрации будет проводиться 2 раза в год, в феврале и августе», - сообщила А. Жаксылык.

Добавим, что в этом году программа бесплатной стерилизации и кастрации домашних животных планируется охватить порядка 4000 собак и кошек. На данный момент проходит конкурс государственных закупок. Выделены средства в размере 51,747 млн тенге. Начало программы запланировано на середину сентября.

В рамках программы гуманного регулирования бродячих животных планируется разработать единый регламент работы приютов с учетом условий содержания животных.

Разъяснительную работу по Правилам содержания и выгула домашних животных в городе Алматы будут вести волонтеры-зоозащитники. А вот пресекать жестокое обращение с животными будут сотрудники полиции и ветеринарной службы.