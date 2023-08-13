18:53, 12 Август 2023 | GMT +6
В Алматы чиновника осудили на 4 года за продажу госквартир родственникам
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Районным судом №2 Медеуского района города Алматы оглашен приговор в отношении директора ТОО «Предприятие капитального строительства акимата города Алматы» Байтасова Р., передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт департамента Агентства по противодействию коррупции по городу Алматы.
Он осужден к 4 годам лишения свободы.
Байтасов обвинялся в злоупотреблении должностными полномочиями путем незаконной продажи по заниженной стоимости 23 государственных квартир своим родственникам и знакомым, что было выявлено в ходе внешнего анализа коррупционных рисков в деятельности АО «СПК «Алматы».
Сумма причиненного ущерба государству составила более 388 млн тенге.
Осужденный пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления, финансовых организациях и в квазигосударственном секторе.
Приговор суда не вступил в законную силу.