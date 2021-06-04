В Алматы часть зданий останется без горячей воды

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Медеуском районе Алматы часть зданий на сутки отключат от горячей воды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

С 8 часов 7 июня до 8 часов 8 июня 2021 года горячая вода не будет поступать в жилые дома и иные здания, расположенные на территории Медеуского района в контурах улиц Райымбека – Есенберлина – Орманова – Кабанбай Батыра – Пушкина – Макатаева –Уалиханова.

«Ограничения вводятся из-за необходимости проведения ремонтных работ на сетях теплоснабжения. Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам», - сообщили в ТОО «Алматинские тепловые сети».



