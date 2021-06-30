РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:30, 30 Июнь 2021 | GMT +6

    В Алматы будут строго контролировать соблюдение правил вакцинации

    None
    None
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы созданы рабочие группы по контролю за качеством работы прививочных пунктов и соблюдению правил вакцинации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Рабочей группой в составе заместителя акима города Алматы Ержана Бабакумарова, главного государственного санитарного врача мегаполиса Жандарбека Бекшина и заместителя руководителя городского управления общественного здоровья Лауры Мырзагали проверено качество работы пунктов вакцинации против COVID-19 и соблюдения ограничительных мер в местах общественного пользования.

    Главная цель — в условиях ухудшения эпидемиологической ситуации, связанной с циркуляцией индийского штамма «дельта», усилить темпы вакцинации для защиты здоровья горожан при строгом соблюдении всех требований холодовой цепи.

    Посещены прививочные пункты, расположенные на территории поликлиник, торгово-развлекательных центров, в вузах и на рынках мегаполиса. Среди них прививочный пункт при Smart helth city на территории КазНУ им. Аль-Фараби, ТРЦ «Алматы молл», ТРЦ «Москва» и др.

    Внимание было акцентировано на соблюдении санитарных норм в пунктах вакцинации, соблюдении режима холодовой цепи, которая влияет на эффективность вакцины. Во всех районах созданы рабочие группы для оценки соблюдения правил вакцинации в 208 пунктах вакцинации.

    В ходе осмотра деятельности прививочного пункта в торгово-развлекательном центре «Алматы молл» терапевт Городской поликлиники №18 Сымбат Бердибек сообщила об увеличении количества желающих вакцинироваться, что говорит о росте осведомленности горожан об угрозах распространения вируса и социальной ответственности алматинцев.

    «Интерес со стороны жителей очень большой. Ежедневно к нам приходят получить прививку от 200 до 250 человек, в настоящее время мы привили около 4000 человек. Вакцины хранятся в холодильных и морозильных камерах, к примеру дозы вакцин «Спутник V» храним при температуре от -18 до -24, казахстанская вакцина хранится при температуре +2 +8 градусов тепла», — сообщила терапевт Городской поликлиники №18 Сымбат Бердибек.

    Отметим, что всего в Алматы за прошедшие сутки вакцинированы 12 275 человек. За весь период вакцинацией охвачено свыше 450 тысяч алматинцев.

    Рабочая группа также посетила одну из столовых города Qaganat, в ходе чего администрации общепита даны рекомендации по регулярной дезинфекции помещений, соблюдении социальной дистанции, масочному режиму.

    По итогам объезда заместитель акима Алматы Ержан Бабакумаров в онлайн-формате провел совещание с руководителями медицинских организаций города, а также руководства акиматов районов по вопросу качества оказания жителям медицинских услуг и работы прививочных пунктов. Акиматам районов совместно с медорганизациями поручено усилить информационно-разъяснительную работу. Горожане, к примеру, посещая ТРЦ и ТД, должны с момента входа в здание быть информированными о возможности вакцинации против COVID-19 и видеть соответствующую информацию о важности получения вакцины.

    Эпидемиологическая ситуация в мегаполисе осложнилась из-за распространения мутированного штамма «дельта», удельный вес которого достиг 78%. За прошедшую неделю заболеваемость коронавирусом выросла в 1,7 раза. Так, за последние сутки выявлено 253 случая заражения коронавирусной инфекцией. Удельный вес больных КВИ с симптомами за последнюю неделю увеличился с 32% до 53%. Эти данные говорят о более высокой патогенности штамма «дельта» COVID-19. Согласно информации эпидемиологов, штамм «дельта» обладает высокой контагиозностью и на 60% заразнее обнаруженных штаммов. Исследования ученых показывают, что индийский штамм коронавируса связан с более высокой вероятностью госпитализации, развитием осложнений и летальных случаев.

    Акимат Алматы призывает горожан соблюдать правила эпидемиологической безопасности: носить маски, придерживаться социальной дистанции, воздержаться от посещения мест скопления людей. Следует отметить, что единственным способом защиты и борьбы с КВИ является вакцинация (прививка бесплатная).


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Алматы
    Сейчас читают
    Сегодня, 10:31
    Шымкентские чиновники похитили из бюджета 1,1 млрд тенге и купили элитное жилье в Астане
    Сегодня, 10:25
    Золотую медаль Азиады завоевали казахстанские гребцы
    Сегодня, 10:21
    26 неплательщиков алиментов привлекли к уголовной ответственности в Мангистауской области
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!