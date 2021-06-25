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    13:14, 25 Июнь 2021 | GMT +6

    В Алматы будет введено более 2,6 млн кв. м. жилья

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Аким мегаполиса Бакытжан Сагинтаев на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК сообщил о растущих темпах строительства жилья и программе реновации жилищного фонда, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    До конца года в Алматы планируется ввести более 2 млн 604 тыс. кв. м жилья, в том числе за счет госбюджета – 248,5 тыс. кв. м, или 3 266 квартир. Отметим, что с 2014 по 2020 годы объем ввода жилья в городе увеличился с 1 330,8 тыс. кв. м до 2 401 тыс. кв. м, или в 1,8 раза.

    С целью обеспечения доступным жильем нуждающихся используются государственные и городские программы. В настоящее время продолжается прием документов для участия в пилотной программе «Шанырак», с начала текущего года выдано более 800 займов для приобретения собственного жилья.


    Теги:
    Акимат Жилье Общество Алматы
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