В Алматы будет введено более 2,6 млн кв. м. жилья

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Аким мегаполиса Бакытжан Сагинтаев на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК сообщил о растущих темпах строительства жилья и программе реновации жилищного фонда, передает корреспондент МИА «Казинформ».

До конца года в Алматы планируется ввести более 2 млн 604 тыс. кв. м жилья, в том числе за счет госбюджета – 248,5 тыс. кв. м, или 3 266 квартир. Отметим, что с 2014 по 2020 годы объем ввода жилья в городе увеличился с 1 330,8 тыс. кв. м до 2 401 тыс. кв. м, или в 1,8 раза.

С целью обеспечения доступным жильем нуждающихся используются государственные и городские программы. В настоящее время продолжается прием документов для участия в пилотной программе «Шанырак», с начала текущего года выдано более 800 займов для приобретения собственного жилья.