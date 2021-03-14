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    12:25, 14 Март 2021 | GMT +6

    В Алматы борятся с гололедом

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - С13 марта в городе Алматы наблюдается туман с выпадением изморози и переходом в дождь с понижением температуры воздуха. Из-за резкого перепада температуры воздуха на городских улицах образовалась гололедная пленка.

    «В целях ликвидации гололедных явлений 13 марта с 18.30 силами 178 пескоразбрасывателей производится посыпка дорог противогололедными материалами. По состоянию на 09.00 14 марта использовано 1230 тонн.

    По прогнозу Казгидромета, сегодня, 14 марта, прогнозируется выпадение снега. В этой связи организовано дежурство 552 единиц спецтехники и 1134 дорожных рабочих.

    Смешанные осадки в виде дождя и снега ожидаются с перерывами до 17 марта», - говорится в сообщении акимата города в Telegram .



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