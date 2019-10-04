В Алматы более 600 молодых учителей получили подъемные

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы аким города Бакытжан Сагинтаев поздравил педагогов с Днем учителя, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметил аким, в этом учебном году уже была оказана материальная помощь всем молодым учителям, которые работают в школах Алматы, на сумму 32 миллиона тенге.

«В этом учебном году 634 молодых учителя получили помощь - подъемные в размере 50,5 тысяч тенге каждый на общую сумму 32 миллиона тенге. Очень приятно отметить, что большой педагогический коллектив нашего города пополнился молодыми, энергичными педагогами, которые выбрали самую благородную, ответственную профессию», - сказал Бакытжан Сагинтаев.

Кроме того, с 2020 года в Алматы будут введены специальные гранты.

«По моему поручению с 2020 года будут введены специальные гранты акима Алматы лучшим учителям города и проведён городской конкурс «Учитель года», - отметил глава города.

Также почти 1100 учителей в профессиональный праздник получат денежную премию по итогам конкурса «Лучший педагогический коллектив».

«В течение трех лет 2,5 тысяч учителей получали денежную премию по итогам городского конкурса «Лучший педагогический коллектив». Сегодня такую премию получат ещё 1099 учителей, которые работают в 10 школах-победителях. Эта традиция награждения будет продолжена», - заключил аким.