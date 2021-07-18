В Алматы близ рынка «Алтын Орда» запустили эстакаду «Подкова»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы, на развязке близ рынка « Алтын Орда», открылось движение по разворотной эстакаде «Подкова», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «ҚазАвтоЖол».

«Следующий этап - открыть проезд по главной магистральной эстакаде. На сегодняшний день ведется монтаж металлоконструкции под заливку монолитного пролета, также ведется работа по армированию и монтажу опалубки подферменных тумб на опорах, армированию, бетонированию. Выполнены работы по устройству асфальтобетонного покрытия и налажено наружное освещение участка автомобильной дороги. Завершены монтажные работы по 3-м пешеходным переходам, а также мост через реку «Аксай», - говорится в сообщении АО «НК «ҚазАвтоЖол».