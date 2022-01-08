В Алматы бдительные граждане помогли установить квартиру, где прятались бандиты

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Полицейские изымают оружие в разных частях города, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

На пересечении проспекта Аль-Фараби и Малая Желтоксан правоохранители блокировали автомобиль, на котором передвигались двое вооруженных мужчин. При досмотре у них обнаружили пистолет и нож.

Другую группу вооруженных злоумышленников полицейские задержали в Медеуском районе города. По сигналу бдительных граждан установлена квартира, где прятались бандиты. В результате спецоперации правоохранители задержали пятерых мужчин. У них изъяты охотничий карабин «Сайга» с патронами, резиновая и металлическая дубинки, две пятилитровые тары с бензином и золотые изделия. Подозреваемые взяты под стражу. Ведётся следствие.

Напомним, ранее в Алматы задержали криминального авторитета Армана Жумагельдиева, более известного по прозвищу «Дикий Арман». По данным МВД, всего в результате этой спецоперации взяли под стражу шестерых членов преступной группировки. У них изъято 4 полуавтоматических пистолета разных марок и калибров, боекомплекты, холодное оружие и бронированный автомобиль.