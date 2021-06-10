В Алматы акимат задолжал 4 млрд тенге перевозчикам

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы руководители компаний-перевозчиков обеспокоены ситуацией с выплатами субсидий со стороны акимата, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Директор автопарка «Мадина» Бекежан Тыныштыкбай говорит, что задержки с выплатами субсидий идут с начала года.

«По просьбе акимата, мы, частные автопарки, на 100% обновили автобусы. Взяли кредиты, в лизинг взяли автобусы. Новые расчеты по субсидиям согласно наших данных они не утвердили. Поэтому у нас идут большие задержки. Автопарки испытывают проблемы с покупкой топлива, запчастей, выплатой зарплат. Нас сейчас просят приобрести новые автобусы на газе, но мы не может даже обслужить текущие кредиты. В прошлом году был маленький пассажиропоток и выплаты субсидий были маленькие. В этом году пассажиропоток увеличился и акимат не может выплатить нам субсидии», - говорит он.

Он отметил, что предприятие влезло в долги. В долг приобретаются топливо и запчасти.

«Они считают, что в прошлом году выплатили 22 млрд тенге субсидий, в этом году как минимум в два раза увеличилась сумма. Мы объяснили, что в прошлом году был пассажиропоток меньше, а в этом году он увеличился и появились новые автобусы, новые маршруты», - сказал он.

Директор ТОО «City Bus» Егор Жиглов, говорит, что прошлый год был провальным.

«Нам задерживают субсидии, постоянные отсрочки. Это сильно влияет на качественную работу компании, на развитие. Это производство, которое не останавливается. Если вовремя не будем финансироваться, соответственно не будет развития. От выплат субсидий зависит ремонт автобусов, водитель, если не будет получать зарплату, уйдет, будет большая нехватка. Как последствие, будет переработка кадров, то есть приведет к усталости», - отметил он.

В свою очередь, заместитель руководителя управления городской мобильности Алматы Сымбат Мырзагулов прокомментировал задержки выплат со стороны акимата.

«У нас не постоянные задержки. У нас не было такого, чтобы автопарки прекращали работать. Ситуация в расчетах. Мы сейчас расчеты перепроверяем, проверка еще не закончена. Как закончится, мы предоставим расчеты. Автопарки не остались без денег, мы им деньги выплачиваем, мы им субсидии платим, и они получают еще деньги с билетов», - прокомментировал он.

По его словам, сейчас перевозчикам выплачивается не вся сумма, а 50%, поэтому не остались без денег.

«В прошлом году когда была пандемия, да они работали, они помогали, но город тоже им помогал с ГСМ. Мы этого не допустим (чтобы автопарки остановили работу – (прим. редакции). Задолженность порядка 4 млрд тенге. В прошлом году пассажиропоток упал с марта месяца, но где-то с ноября месяца мы выходим на показатели 2019 года. Ежедневно в рабочие дни у нас пассажиропоток составляет где-то 1 млн человек. В 2019 году было 1,2 или 1,1 млн, потому что у нас сейчас нет школьников и студентов.

По его словам, дефицит автобусов в городе порядка 700-1000 автобусов.

«Исключить дефицит - это привлечение новых автопарков, новых компаний, мы готовы рассмотреть предложения, но пока предложений таких не было. Мы работаем с нашими автопарками», - добавил спикер.