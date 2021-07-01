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    09:37, 01 Июль 2021 | GMT +6

    В Алматы 80% дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев в ходе онлайн-презентации по развитию дорожной инфраструктуры на ТК «Алматы» рассказал о ремонте и строительстве новых дорог мегаполиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Территория города исторически увеличивалась за счет прилегающих районов Алматинской области. И уже в 2021 году общая протяженность дорог в городе составила 3097 километров. Доля дорог Алматы составляет почти пятую часть (17,3%) от протяженности всех внутригородских дорог республики.

    Ежедневно по городу курсируют более 700 тыс. автомобилей, поездки совершают более 1 млн человек. Протяженность улиц магистрального значения - 531 км, или 17%, районного – 594 км, или 19%, местного – 1972 км, или 64%.

    На сегодняшний день 298,5 км улиц местного значения преимущественно в присоединенных микрорайонах без асфальтобетонного покрытия. Доля дорог, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии, превышает 80% (2477 км).

    В 2020 году средний ремонт был произведен на 324 улицах протяженностью 219 км. Отремонтировано и обустроено 86,6 км тротуаров и более 40 остановочных площадок и карманов.

    В целях реализации концепции Vision Zero обустроено 14 трапециевидных искусственных неровностей и 102 мыса безопасности по улицам Молдагалиева, Маметовой и Айтиева.

    Построено 42,8 км новых дорог в 8 микрорайонах, где проживает 74 тыс. жителей. Это микрорайоны Дархан-Байбесик, Алгабас-АЗТМ, Улжан-1, Улжан-2, Айгерим-1, Айгерим-2, Трудовик, Шанырак-2.


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