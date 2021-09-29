В Алматы 35 беременных женщин с коронавирусом находятся в больнице

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы 35 беременных женщин, инфицированных коронавирусом, находятся в больнице. Состояние одной из них крайне тяжелое, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Об этом в ходе онлайн-брифинга в РСК Алматы сообщила заместитель руководителя управления общественного здоровья города Алматы Лаура Мырзагали.

«В наших больницах проходят лечение 35 беременных женщин, инфицированных коронавирусом. Одна из них находится в критическом состоянии, двое находятся в тяжелом состоянии и две пациентки подключены к аппарату искусственного дыхания. 283 женщины получают лечение на дому под наблюдением врачей», - сказала спикер.

В целом, в инфекционных стационарах находятся 1 788 человек (общее количество коек - 5230), в том числе 53 ребенка.

«Под амбулаторным наблюдением мобильных бригад первичной медико-санитарной помощи и центра телемедицины находятся 4 448 пациентов. Из них с признаками коронавируса в среднетяжелом состоянии - 4 190 больных. У 159 человек нет симптомов коронавируса»,-сказала Лаура Мырзагали.