В Алматинскую область направят дополнительные объемы дизельного топлива – Минэнерго

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министерством энергетики проведено совещание по вопросам бесперебойного обеспечения Алматинской области горюче-смазочными материалами с участием представителей АО «НК «КазМунайГаз», «Petrosun», крупных сетей АЗС («Helios», «Газпромнефть-Казахстан», «PetroRetail» и «Sinooil»). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

По состоянию на 7 апреля запасы дизельного топлива по Алматинской области составляют свыше 11 тысяч тонн.

Как отметили представители сетей АЗС, имеющихся у них запасов дизельного топлива достаточно для бесперебойного обеспечения населения.

По информации сетей АЗС, наблюдается повышенный спрос на дизельное топливо (более чем на 30%), вследствие которого на некоторых заправках быстро заканчивается суточный объем топлива. В связи с остановкой на ремонт Шымкентского НПЗ имелись ограничения по поставкам нефтепродуктов в регион.

Руководством сетей принято решение увеличить отгрузку в районы с наиболее высоким потреблением топлива.

Кроме того, в пути с Атырауского НПЗ и Павлодарского НХЗ находится 5 тысяч тонн топлива. КТЖ обеспечивается своевременная транспортировка ГСМ.

Как сообщалось, сегодня досрочно завершен ремонт Шымкентского НПЗ, где уже начата выработка нефтепродуктов. Первая партия продукции планируется к отправке в выходные дни. При этом будет обеспечена первоочередная отгрузка в южные регионы, включая Алматинскую область.

Также сельхозтоваропроизводителям Алматинской области будет выделено дополнительно 3 тысячи тонн дизтоплива.