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В Алматинской области закрыли участок республиканской трассы

5 Февраля 2023, 22:25
В Алматинской области закрыли участок республиканской трассы

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - В связи с ухудшением погодных условий на автодороге с 20:00 часов 5 февраля закрыто движение для всех видов автотранспорта на участке автодороги республиканского значения «граница РФ Екатеринбург-Алматы», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС Алматинской области.

По сообщению Алматинского областного филиала ТОО «Казахавтодор», закрыт участок 2381 км с.Акши - 2294 км с.Каншенгель.

ДЧС Алматинской области просит граждан воздержаться от поездок в данном направлении и за ранее корректировать свой маршрут, а также не пренебрегать СМС-сообщениями, передаваемыми службой 112.

Для оперативного получения информации о штормовых предупреждениях и иной экстренной информации граждан просят скачать бесплатное мобильное приложение «Дармен».


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