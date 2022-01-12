АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Алматинской области возобновлены межобластные автобусные сообщения. А внутриобластные межрайонные маршруты приступили к работе 11 января, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

По информации областного управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог, автобусные рейсы будут осуществляться согласно утвержденного графика с 07.00 до 20.00 часов. До окончания режима ЧП ночные рейсы временно отменены.

Также с сегодняшнего дня запущены пригородные маршруты вокруг г. Алматы.