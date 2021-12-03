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В Алматинской области вакциной «Комирнати» будут охвачены 225 тысяч человек

3 Декабря 2021 14:44
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В Алматинской области вакциной «Комирнати» будут охвачены 225 тысяч человек

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области с 22 ноября стартовал курс ревакцинации. На сегодняшний день 333 человека привиты в третий раз. Из них 274 медицинских работника, 7 учителей. Об этом стало известно на пресс-конференции на площадке «Jetisy Media», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Следует отметить, что в регионе до сих пор проводится вакцинация против коронавируса. В настоящее время первым компонентом привиты 859 481 человек, второй компонент получили 790 352 жителя региона.

«В Алматинской области функционируют 318 прививочных пунктов для вакцинации против коронавируса. Также имеется 76 передвижных прививочных пунктов», - сообщила пресс-секретарь департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматинской области Алия Шагиахмет.

Сегодня в области имеются три вида прививок: «Спутник V», QazCovid-in, Sinopharm VeroCell.

Напомним, всего в Алматинской области зарегистрировано 57 365 случаев заболевания коронавирусом, из них у 42 877 человек выявлены симптомы КВИ, пролечено 56 647 человек.

За прошедшие сутки в области зарегистрировано 38 случаев заражения вирусом, рост за сутки составил 0,1%.

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#Алматинская область   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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