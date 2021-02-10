В Алматинской области в воскресные дни разрешат работу торговых домов

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - С 11 февраля 2021 года в Алматинской области вступает в силу новое постановление главного государственного санитарного врача региона, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Информационную площадку КГУ «JETISÝ MEDIA».

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана, Алматинская область находится в «зеленой» зоне. И в связи с эпидситуацией в регионе планируется послабление ограничительных мер.

Так, согласно новому постановлению будет разрешено:

– проведение намаза в мечетях (при заполняемости до 30%, но не более 100 человек);

– в воскресные дни разрешается работа торговых домов, ТРЦ, рынков, саун, СПА-центров;

– работа объектов общественного питания (рестораны, кафе, бары, столовые) в помещении при заполняемости до 50%, но не более 50 посадочных мест, с соблюдением требований постановления;

– всем государственным предприятиям, органам и организациям ввести дифференцированный график работы;

– субъектам крупного предпринимательства, а также государственным предприятиям, органам и организациям со среднегодовой численностью работников более 250 человек рекомендуется использовать служебный автотранспорт для перевозки работников после рабочего времени;

– не менее 50% сотрудников остаются на дистанционной форме работы.

«Главные государственные санитарные врачи районов и городов области вправе принимать иные мероприятия по ужесточению карантинных мер в зависимости от эпидемиологической обстановки и прироста заболеваемости COVID-19 на подведомственных территориях», – сказал заместитель руководителя санитарно-эпидемиологического контроля Алматинской области Асхат Сакенович.

Подчеркнем, что данные меры послабления не распространяются на районы и города, находящиеся в «желтой зоне». В Алматинской области их 4: Талгарский и Ескельдинские районы, а также города Талдыкорган, Текели.

По состоянию на сегодняшний день в области зарегистрировано 9 782 лабораторно подтвержденных случаев КВИ, из них с симптомами 3 976.