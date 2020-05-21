Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Алматинская область

В Алматинской области уволен прокурор района после скандального видео с его участием

Автор:  
Хасан Еспанов
21 Мая 2020, 11:47
В Алматинской области уволен прокурор района после скандального видео с его участием

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области уволен прокурор Панфиловского района, видео с участием которого получило широкое распространение и и резонанс в социальных сетях, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Факт подтвердили в генеральной прокуратуре. «Да, он уволен», - сообщили в надзором органе.

Между тем, в прокуратуре не прокомментировали подробности его увольнения.

Отметим, видео из сауны с участием прокурора района было размещено в одном из местных пабликов в социальных сетях и вызвало бурное обсуждение пользователей.

photo


Алматинская область   Генпрокуратура  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Новые кадровые назначения в Казахстане
Новые кадровые назначения в Казахстане
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Касым-Жомарт Токаев: Государство всегда будет уделять особое внимание здравоохранению
Касым-Жомарт Токаев: Государство всегда будет уделять особое внимание здравоохранению
Как отметят День отца в Астане
Как отметят День отца в Астане