В Алматинской области усилят карантинные меры

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В выходные дни на территории Алматинской области введут локдаун, а также проведут дезинфекцию объектов торговли и предпринимательства, передает МИА «Казинформ со ссылкой на КГУ «JETISÝ MEDIA» Алматинской области.

Об этом сообщил заместитель акима Алматинской области Батыржан Байжуманов на информационной площадке «JETISÝ MEDIA».

Как стало известно, в регионе увеличилось количество заразившихся COVID-19. А пик заболеваемости ожидается в апреле текущего года

«В регионе за прошедший сутки зарегистрировано 104 случая, что в два раза больше, по сравнению с прошлым месяцем. К примеру, если в январе и феврале, в больницу попадали 20-30 человек в день, то за последнюю неделю за сутки госпитализированы около 100 человек. Кроме того, есть случаи заболевания у женщин в положении. 52 беременные женщины, зараженные данной инфекцией, находятся под наблюдением врачей. В связи с ухудшением ситуации прошу граждан соблюдать меры предосторожности при COVID-19, не посещать людные места и пользоваться средствами индивидуальной защиты», - отметил Батыржан Байжуманов.

Всего за период пандемии зарегистрировано 12 667 случаев заболевания COVID-19. На стационарном лечении в больницах находится 1 053 человека (56%), в реанимации - 25 человек

«В связи с увеличением загруженности инфекционных стационаров, количество коечного фонда увеличено с 1 370 до 1 855 коек, количество реанимационных коек увеличено с 124 до 145-ти. В случае необходимости будет развернуто 5 280 коек», - сказал руководитель управления здравоохранения Алматинской области Омирзак Ниязбеков.

Одним из главных решений по борьбе с коронавирусом является вакцина, считают спикеры. До конца 2021 года в планах вакцинировать до 1 миллиона человек.

«На сегодняшний день вакциной «Спутник-V» привиты 11 350 жетысусцев. Из второй поставки привито 9 783 человека. Из них 6920 медработников, 2 588 учителей, 235 сотрудников силовых структур. Охват вакцинацией подлежащего контингента по области составил 98,8%», - сказал заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматинской области Асхат Чарапиев.

Необходимо подчеркнуть, что превышение областного показателя заболеваемости отмечается в городах Текели 718 случаев (2345,2), Талдыкорган – 3 346 (1782,0), Коксуском – 479 случаев (1178,0), Каратальском - 498 (1144,7), Ескельдинском – 426 (855,0), Панфиловском – 827 (659,2), Аксуском - 232 (621,0), Уйгурском - 376 (600,4) районах.