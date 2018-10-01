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В Алматинской области убили 15-летнего подростка
21 Октября 2018 17:24 435
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ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В убийстве несовершеннолетнего подозревается 17-летний юноша в Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«Потерпевший был несовершеннолетним, 2003 года рождения. Преступление произошло в Илийском районе. Досудебное расследование по указанному факту проводится по статье 99 Уголовного кодекса РК (убийство)», - подтвердили факт в пресс-службе областного департамента полиции.
Отмечается, что подозреваемый, 2001 года рождения, так же, как и потерпевший, является несовершеннолетним.
«Он помещен под стражу согласно статье 128 Уголовно-процессуального кодекса РК. Расследованием дела занимаются сотрудники Илийской районо полиции», - добавили в областной полиции.
Ключевые слова: Алматинская область, Происшествия,
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