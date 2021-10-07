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    14:21, 07 Октябрь 2021 | GMT +6

    В Алматинской области судят экс-акима района

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Бывшего акима Талгарского района Алматинской области Серикжана Ерекешева судят по подозрению в получении взятки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как проинформировали в пресс-службе Талгарского районного суда, уголовное дело поступило в суд в конце июля текущего года.

    Судебные заседания идут с 5 августа. На скамье подсудимых вместе с бывшим акимом Серикжаном Ерекешевым также находится руководитель отдела ЖКХ Аскар Шамаев. Оба чиновника подозреваются в получении взятки группой лиц по предварительному сговору.

    «Подсудимые Серикжан Ерекешев и Аскар Шамаев обвиняются в совершении преступления, предусмотренного пунктом 2 части 3 статьи 366 Уголовного кодекса. Оно относится к тяжким преступлениям. Оснований для прекращения данного дела, приостановления, соединения, а также направления прокурору не имеется. В ходе досудебного расследования нарушения уголовно-процессуального закона, препятствующие назначению главного судебного разбирательства, не допущены», - говориться в постановлении судьи.

    Кроме того, в суд поступило ходатайство от адвоката о прекращении уголовного дела в отношении С.Ерекешева за отсутствие состава преступления.

    «По последнему судебному разбирательству идет еще вызов свидетелей. В настоящее время никакие судебные акты еще не выносились. На следующую неделю отложена подготовка к прениям»,- сообщили в пресс-службе районного суда.

    Напомним, в начале февраля этого года Серикжан Ерекешев и Аскар Шамаев были задержаны с подозрением в получении взятки на 10 млн тенге от директора подрядной организации за подписание акта выполненных работ.


    Теги:
    Борьба с коррупцией Алматинская область Суды Правоохранительные органы
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