В Алматинской области судят экс-акима района

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Бывшего акима Талгарского района Алматинской области Серикжана Ерекешева судят по подозрению в получении взятки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как проинформировали в пресс-службе Талгарского районного суда, уголовное дело поступило в суд в конце июля текущего года.

Судебные заседания идут с 5 августа. На скамье подсудимых вместе с бывшим акимом Серикжаном Ерекешевым также находится руководитель отдела ЖКХ Аскар Шамаев. Оба чиновника подозреваются в получении взятки группой лиц по предварительному сговору.

«Подсудимые Серикжан Ерекешев и Аскар Шамаев обвиняются в совершении преступления, предусмотренного пунктом 2 части 3 статьи 366 Уголовного кодекса. Оно относится к тяжким преступлениям. Оснований для прекращения данного дела, приостановления, соединения, а также направления прокурору не имеется. В ходе досудебного расследования нарушения уголовно-процессуального закона, препятствующие назначению главного судебного разбирательства, не допущены», - говориться в постановлении судьи.

Кроме того, в суд поступило ходатайство от адвоката о прекращении уголовного дела в отношении С.Ерекешева за отсутствие состава преступления.

«По последнему судебному разбирательству идет еще вызов свидетелей. В настоящее время никакие судебные акты еще не выносились. На следующую неделю отложена подготовка к прениям»,- сообщили в пресс-службе районного суда.

Напомним, в начале февраля этого года Серикжан Ерекешев и Аскар Шамаев были задержаны с подозрением в получении взятки на 10 млн тенге от директора подрядной организации за подписание акта выполненных работ.