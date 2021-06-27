В Алматинской области стреляли в автомобиль высокопоставленного полицейского

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В автомобиль высокопоставленного полицейского стреляли в Алматинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции региона.

26 июня в 12 часов 20 минут поступило сообщение о том, что по автодороге Алматы – Оскемен, в районе перевала Архарлы, из-за дорожного конфликта неизвестные на автомашине произвели выстрелы из неустановленного оружия в автомашину, в которой находился первый заместитель начальника ДП Алматинской области Ержан Оразбеков, после чего скрылись. Никто не пострадал.

Других подробностей не сообщается, ведутся поиски скрывшихся с места происшествия.

Начато досудебное расследование по статье 293 части 3 УК РК. Все причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.



