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    17:46, 13 Август 2023 | GMT +6

    В Алматинской области спасли грибников

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    Фото: пресс-служба МЧС РК
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 12 августа мама с тремя детьми выехала на внедорожнике за грибами в сторону плато Асы и к вечеру они не вернулись домой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС.

    Телефон был выключен. На поиски семьи поздно вечером была отправлена оперативная группа Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС. Всю ночь велись поиски и сегодня в 10.00 утра спасатели нашли грибников. МЧС просит всех предупреждать близких о своем туристическом маршруте!


    Теги:
    Алматинская область МЧС Происшествия Происшествия, ЧС
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