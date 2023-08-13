В Алматинской области спасли грибников

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 12 августа мама с тремя детьми выехала на внедорожнике за грибами в сторону плато Асы и к вечеру они не вернулись домой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Телефон был выключен. На поиски семьи поздно вечером была отправлена оперативная группа Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС. Всю ночь велись поиски и сегодня в 10.00 утра спасатели нашли грибников. МЧС просит всех предупреждать близких о своем туристическом маршруте!