В Алматинской области ребенка связали и увели в заброшенное здание

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева отреагировала на распространяемые в соцсетях видеокадры, где женщина связала руки девочке, а также завязала ей рот, а затем насильно увела ребенка на территорию заброшенного здания в селе Каргалы в Алматинской области, передает МИА «Казинформ».



«Девочку нашли. Женщиной оказалась соседка. Мама девочки пояснила, что женщина-соседка увела ее ребенка на территорию заброшенного здания и ударила ладонью по лицу. О чем сказала сообщить маме. По словам мамы, причиной произошедшего, возможно, послужил их денежный долг. Женщина покинула село, ее разыскивают. С девочкой будет работать школьный психолог», - написала Динара Закиева на своей странице в Facebook.